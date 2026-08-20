El calor sigue siendo protagonista este jueves en Elche, Santa Pola y Crevillent en un día con posibilidad de tormenta por la tarde

Tras un día como el de ayer miércoles en el que se alcanzaron los 40 grados centígrados de temperatura máxima, este jueves se espera un descenso del termómetro, si bien el calor va a seguir siendo protagonista.

La caída térmica va a ser de entre tres y cuatro grados, pero las temperaturas máximas van a rondar los 35 grados en Elche, los 36 en Crevillent y los 32 en Santa Pola.

La pasada madrugada ha sido especialmente tórrida con temperaturas que en Elche han llegado a alcanzar los 34 grados hacia las 03:00 horas y que no han bajado de los 29.

La previsión meteorológica señala que por la mañana va a lucir el sol, pero por la tarde el cielo se nublará.

A partir de mediodía habrá riesgo de lluvia, a modo de tormenta, cuya probabilidad es baja y que en caso de llegar lo pueden hacer acompañada de viento.

El viento va a soplar en general de componente sur, moderado por la tarde.

Por otro lado, los modelos meteorológicos ratifican la previsión de que de cara al fin de semana llegará un descenso claro de las temperaturas. Tanto sábado como domingo se espera más sol que nubes, brisas marinas y una ligera posibilidad de precipitaciones de carácter débil el domingo por la mañana.