El calor extremo se retira de Elche, Crevillent y Santa Pola a partir de este martes

El calor extremo aún va a apretar durante este lunes, pero va a remitir a partir de mañana martes.

La madrugada de este primer día de la semana ha sido tórrida, con termómetros que en la ciudad de Elche no ha bajado de los 29 grados.

La de hoy va a ser la última jornada de este episodio de calor extremo. Va a ser un día con temperaturas muy similares a las de ayer. En la zona de Matola es probable que superen los 43 grados centígrados, al tiempo que en el caso urbano de Elche se va a rondar los 41, en Crevillent los 42 y en Santa Pola los 33.

Como ocurrió ayer, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso rojo por calor en el sur de la provincia de Alicante.

El riesgo de incendios continúa siendo extremo.

El viento va a soplar hoy flojo de suroeste por la mañana, del sur por la tarde y de levante llegada la noche, que será el indicador de que la masa de aire cálido se está retirando.

La nubosidad va a ir en aumento por la tarde y no se descarta que se escapen algunas gotas de lluvia al final de la tarde o principio de la noche.

A partir de mañana martes se espera un descenso de las temperaturas máximas, que va a caer en torno a ocho grados.