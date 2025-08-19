El calor afloja en Elche, Crevillent y Santa Pola con un descenso de las temperaturas desde este martes

Este martes se dice adiós en la comarca del Baix Vinalopó a la ola decalor.

Se espera un día con un importante descenso de las temperaturas máximas, de modo que respecto a las vividas ayer se van a desplomar del orden de entre siete y ocho grados centígrados.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche los 33 grados, en Crevillent los 34 y en Santa Pola los 30.

La jornada de hoy se prevé con nubosidad variable sobre todo por la mañana y suaves brisas marinas a partir de media mañana que en las playas puede ser puntualmente moderada hasta primeras horas de la tarde.

Para los próximos días se espera que las temperaturas continúen bajando, incluidas las mínimas.

Tanto mañana miércoles como el jueves no se descarta que pueda llover de forma débil a primeras horas de la tarde.

Registros históricos

La ola de calor queda atrás y ayer dejó registros de 42,5 grados de temperatura máxima en Elche; 42,4 en Villena; 32,1 en Novelda; y 41,7 en Pinoso.

Ha sido una ola de calor que ha dejado temperaturas extremas y que en áreas como Elche, Villena y Aspe ha elevado el termómetro a índices de más de 40 grados durante tres días consecutivos.

En el caso de la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, ha sido la quinta vez en la serie histórica del observatorio, que comenzó sus registros en 1967, que se superan los 40 grados. Las cuatro anteriores fueron el 25 de julio de 2022, 42,4; el 13 de agosto de ese mismo año, 41,9; el 4 de julio de 1994, 41,4 y el 7 de julio de 2015, 41,2.