Calma con el 'dragón azul': no se ha avistado ningún ejemplar ni en Elche ni en Santa Pola

La presencia en las playas de Guardamar del Segura de dos ejemplares de los conocidos como dragones azules ha puesto en alerta a los servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo del litoral de Elche y de Santa Pola.

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha prohibido el baño en todas sus playas, mientras que, al menos de momento, el peligroso molusco no se ha detectado en las playas ni de Elche ni de Santa Pola por lo que en ambos municipios el baño está permitido.

Los conocidos como dragones azules son molusco del tipo de babosa marina que tiene un cuerpo aplanado y alargado, cuyo tamaño suele ser generalmente de apenas tres o cuatro centímetros, si bien se han llegado a detectar ejemplares de hasta ocho centímetros. Tienen un colar brillante y llamativo. Su picadura genera "náuseas, dolores y vómitos".

Julio Gil, coordinador del servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Elche, ha pasado por 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'.