Cae un grupo que importaba cocaína mezclada en pulpa de fruta que llegaba a Sax, Elda, Monóvar y Petrer.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una organización dedicada a la importación de cocaína mezclada con productos alimentarios para su posterior extracción en un laboratorio clandestino localizado en el municipio de Sax.

La operación se ha desplegado en este municipio de la comarca del Alto Vinalopó, así como en otras del Medio Vinalopó como Elda, Monóvar y Petrer. También se ha actuado en Castalla.

Se ha procedido a la detención de once personas.

En Monóvar se ha intervenido otro cargamento idéntico al interceptado en Colombia con 27 toneladas de pulpa de fruta que, tras los análisis preliminares realizados por sanidad resultaron no estar contaminados con sustancia estupefaciente alguna, a pesar de que la empresa responsable de los envíos era la misma.

La investigación comenzó el pasado año y se ha aceleró hace unas semanas tras intervenirse un contenedor en Colombia con un cargamento de 955 kilos de pulpa de fruta alterada con cocaína con destino España.

Las pesquisas se han llevado a cabo en distintas fases y han constatado que la red realizaba presuntamente la transferencia de mercancía hacia los enclaves aislados mediante una logística diseñada para evitar la trazabilidad, con vehículos titulados a nombre de terceras personas, cambios rápidos de titularidad, uso de conductores interpuestos y procedimientos de contravigilancia como utilizar rutas evasivas, horarios nocturnos o maniobras de despiste.

Con ello, la organización desarticulada creaba una capa intermedia entre la sociedad mercantil destinataria de la mercancía y los lugares donde al parecer se manipulaba realmente la droga.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de los municipios de Alicante, Elda y Novelda.