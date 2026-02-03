La cadena Hiperber de Elche cierra 2025 con 235 millones de euros de facturación y más de 1.440 empleados

La cadena de supermercados Hiperber ha cerrado el año 2025 con una facturación de 235 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,88 % respecto al año anterior. Además, ha experimentado incremento en otros parámetros como los de clientes, empleados y red de tiendas.

En 2025, Hiperber ha reforzado su presencia territorial con la apertura de cuatro nuevos centros (Cocentaina, Cheste, Totana y Tavernes de la Valldigna) con lo que en la actualidad tiene 89 supermercados repartidos por las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete.

Ese crecimiento se ha reflejado de forma directa en la generación de empleo. A día de hoy, Hiperber cuenta con una plantilla de 1.443 empleados, lo que supone que el pasado año ha crecido en más de un 11 % en comparación con el año 2024.

Obras en instalaciones de Novelda

Otro de los hitos destacados el pasado año es que la cadena de Elche de supermercados ha continuado las obras de ampliación de su plataforma logística ubicada en Novelda. Esa nueva nave, de 8.000 metros cuadrados de superficie, se va a sumar a las instalaciones existentes que alcanzarán una superficie total de 20.000 metros cuadrados.

La finalización de esa ampliación está prevista para este año, que va a ser un ejercicio en el que también se van a inaugurar dos nuevas tiendas en la provincia de Valencia, fruto de la adquisición de dos supermercados de la cadena Economy Cash. El primero de ellos estará emplazado en Ontinyent y el segundo se encuentra en el municipio de Benaguasil.