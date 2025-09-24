Cada año se registran más de 200 terremotos en la provincia

Los sismólogos han incidido este miércoles que las tres comarcas del Vinalopó están situadas en un área geográfica de relevante actividad sísmica, de modo que terremotos como los registrados en los últimos días en Santa Pola (domingo), y en Elda (en la noche de este martes), son muy habituales.

Ambos seísmos han sido de una magnitud de 2.1 en la escala de Richter y los dos han sido sentidos en distintas localidades de los alrededores del lugar en el que se ha situado el epicentro. Además de en Elda y Petrer, el temblor de tierra registrado este martes se sintió en distintas áreas del municipio de Salinas; en Sax; e incluso en alguna zona de Elche.

La red sísmica de la provincia de Alicante registra cada año más de 200 terremotos. La mayoría de ellos no son sentidos por la población y son de magnitudes similares a los que se han vivido estos últimos días en Elda y Santa Pola. Así lo ha explicado en una entrevista en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'Pedro Alfaro, director de la Cátedra de Sismología y Geología de Terremotos de la Universidad de Alicante.