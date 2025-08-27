Las cabañuelas auguran un invierno seco y muy poca lluvia

Invierno seco y con muy poca lluvia. Esto es lo que apuntan las cabañuelas, un método ancestral de avance de previsión meteorológica que en el Camp d’Elx continúa practicando año tras año el agricultor Pascual Román. Lo lleva haciendo, nada más y nada menos, que 76 años.
Junto a su nieto Héctor, al que está enseñando a hacer las cabañuelas, el agricultor ilicitano nos ha contado hoy, con cierta preocupación, que en esas más de setenta décadas jamás había visto un mes de agosto con temperaturas tan altas en el norte del municipio y en días con tan poco o ninguna nube.
Este miércoles hemos recibido a ambos en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó' en una entrevista en la que Pascual Román ha concretado que la misma tónica seca en cuanto a lluvia podría mantenerse para el resto de las estaciones del periodo 2025-2026.