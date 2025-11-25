TERTULIA

¿Es bueno para el Eldense el punto sumado en Cartagena?

El equipo azulgrana sigue muy cerca del playoff y encara un partido clave ante el Antequera en casa

Felipe Canals

Elche |

El Eldense sigue sin lograr la victoria a domicilio, pero obtuvo un punto de su visita a Cartagonova. Continúa fuera del playoff, aunque una victoria este sábado contra el Antequera le permitirá asaltar la zona de promoción. En Cartagena se sufrió en el segundo período y Ramón Vila estuvo sobresaliente.

En el horizonte azulgrana, más allá del choque contra el Antequera, aparece la Copa del Rey contra el Almería. Será el miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Nuevo Pepico Amat.

Analizamos el Cartagena-Eldense con Ángel Sánchez, Juan Sempere, Alberto García y Miguel Ángel Monera.

