¿Es bueno para el Eldense el punto sumado en Cartagena?

El Eldense sigue sin lograr la victoria a domicilio, pero obtuvo un punto de su visita a Cartagonova. Continúa fuera del playoff, aunque una victoria este sábado contra el Antequera le permitirá asaltar la zona de promoción. En Cartagena se sufrió en el segundo período y Ramón Vila estuvo sobresaliente.

En el horizonte azulgrana, más allá del choque contra el Antequera, aparece la Copa del Rey contra el Almería. Será el miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Nuevo Pepico Amat.

Analizamos el Cartagena-Eldense con Ángel Sánchez, Juan Sempere, Alberto García y Miguel Ángel Monera.