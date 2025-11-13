Bragarnik, sobre el inicio del Elche: "Somos un equipo atrevido que no le teme a Primera"

Christian Bragarnik no se ha querido perder el entrenamiento de Argentina en el Martínez Valero de Elche. El propietario del club ilicitano ha agradecido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la 'Albiceleste' haya aprovechado su estancia en la provincia para ejercitarse en el feudo franjiverde. Leo Messi ha sido el principal atractivo para las más de 20.000 personas que se han dado cita.

Bragarnik ha ensalzado a la vigente campeona del mundo y a Messi. El empresario argentino ha afirmado que "tener al mejor del mundo cambiándose en el vestuario despierta pasiones" y ha bromeado con su fichaje por el Elche. "Para mí es un orgullo, como argentino, ofrecerles nuestra casa", ha añadido.

El propietario del Elche ha aprovechado la ocasión para atender a los medios de comunicación y analizar el momento que vive el conjunto franjiverde. "Los últimos partidos no tuvimos los puntos esperados, pero la gente se identifica con nuestra idea y la idea de Eder Sarabia", ha asegurado.

Bragarnik ha alabado a la plantilla y ha dicho que "el Elche es un equipo atrevido que no le teme a Primera División", aunque ha dejado claro que el objetivo es la permanencia en la máxima categoría para intentar consolidar a la entidad.

Sobre las entradas contra el Real Madrid, se ha justificado en que "el Martínez Valero se llenará" y ha explicado que "con 27.000 abonados prácticamente no hay 'ticketing' durante todo el año". El máximo accionista del Elche ha apostillado, en referencia al precio único, que "siempre hay algún damnificado" y "es difícil poder ser justo con todos".

La realidad es que a pesar del malestar entre la afición por los precios de cara a la cita ante los de Xabi Alonso, el 'tirón' del Real Madrid contribuirá al lleno en el Martínez Valero.