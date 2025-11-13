valora los precios ante el madrid

Bragarnik, sobre el inicio del Elche: "Somos un equipo atrevido que no le teme a Primera"

El propietario del club franjiverde, presente en el entrenamiento de Argentina en el Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

Bragarnik, en sala de prensa.
Bragarnik, en sala de prensa. | Elche CF

Christian Bragarnik no se ha querido perder el entrenamiento de Argentina en el Martínez Valero de Elche. El propietario del club ilicitano ha agradecido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la 'Albiceleste' haya aprovechado su estancia en la provincia para ejercitarse en el feudo franjiverde. Leo Messi ha sido el principal atractivo para las más de 20.000 personas que se han dado cita.

Bragarnik ha ensalzado a la vigente campeona del mundo y a Messi. El empresario argentino ha afirmado que "tener al mejor del mundo cambiándose en el vestuario despierta pasiones" y ha bromeado con su fichaje por el Elche. "Para mí es un orgullo, como argentino, ofrecerles nuestra casa", ha añadido.

El propietario del Elche ha aprovechado la ocasión para atender a los medios de comunicación y analizar el momento que vive el conjunto franjiverde. "Los últimos partidos no tuvimos los puntos esperados, pero la gente se identifica con nuestra idea y la idea de Eder Sarabia", ha asegurado.

Bragarnik ha alabado a la plantilla y ha dicho que "el Elche es un equipo atrevido que no le teme a Primera División", aunque ha dejado claro que el objetivo es la permanencia en la máxima categoría para intentar consolidar a la entidad.

Sobre las entradas contra el Real Madrid, se ha justificado en que "el Martínez Valero se llenará" y ha explicado que "con 27.000 abonados prácticamente no hay 'ticketing' durante todo el año". El máximo accionista del Elche ha apostillado, en referencia al precio único, que "siempre hay algún damnificado" y "es difícil poder ser justo con todos".

La realidad es que a pesar del malestar entre la afición por los precios de cara a la cita ante los de Xabi Alonso, el 'tirón' del Real Madrid contribuirá al lleno en el Martínez Valero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer