Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en el entorno de una instalación de reciclaje de Crevillent

Efectivos de bomberos de Crevillent, Elche, Almoradí y San Vicente del Raspeig trabajan desde la madrugada de este domingo en la extinción de un incendio en el entorno de una instalación de reciclaje del municipio de Crevillent.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio de detectó a las 01:55 horas de hoy y está perimetrado desde las 03:42 horas.

Bomberos en las labores de extinción del incendio en Crevillent. | Consorcio Provincial de Bomberos

Hasta el lugar del suceso se movilizaron rápidamente nueve bomberos y cuatro vehículos de los parques de bomberos citados anteriormente.