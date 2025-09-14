Bomberos de Elche y Crevillent sofocan un incendio en una nave del polígono Catxapets

Un incendio originado en el interior de una nave industrial del polígono Catxapets de Crevillent ha movilizado este domingo a efectivos de bomberos de este municipio y de Elche.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, las llamas se han iniciado hacia las 10:58 horas en una nave ubicada en la calle Catral del polígono crevillentino y en ese momento no había ninguna persona en las instalaciones.

Hasta el lugar se han movilizado tres vehículos de bomberos (una unidad mando jefatura y dos bombas urbanas pesadas) del parque de Elche y el subpaqrue de Crevillent, con ocho efectivos del servicio de emergencias, concretamente dos cabos y ocho bomberos.

El fuego, cuyas causas se tiende que investigar ahora, se ha dado por estabilizado a las 11:45 horas y por controlado a las 13:00 horas.

Las llamas se han concentrado en el interior de la nave industrial y se han propagado hasta afectar a una de las fachadas del inmueble. La rápida y efectiva intervención de los bomberos ha evitado una mayor afectación del incendio y un posible colapso de la estructura de la nave.