Bomberos de Elche y Crevillent asisten un accidente de dos camiones en la A7.

Efectivos de bomberos de Elche y Crevillent han participado en la madrugada de este miércoles en las labores de asistencia en un accidente de circulación ocurrido en la A-7, a unos 200 metros de salidas de Albatera y San Isidro, en el que han colisionado dos camiones.

Uno de los camioneros ha quedado atrapado en el vehículo, teniendo que ser excarcelado por bomberos.

Además, uno de los vehículos pesados ha quedado cruzado en la calzada, lo que ha provocado tráfico lento ese tramo de la autovía.

Hasta el lugar de la colisión se han movilizado cuatro vehículos de bomberos.

Otro accidente en Monforte del Cid

Por otro lado, otro accidente de circulación, ocurrido en este caso en la A-31 a la altura del municipio de Monforte del Cid, ha provocado retenciones en sentido de circulación Alicante, al tener que cortarse el carril izquierdo de la vía.