Biar se prepara para ‘La Festeta de Setembre’ en honor a la Mare de Déu de Gràcia

Biar prepara la ‘Festeta de Setembre’ en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que tendrá lugar desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre. Esta celebración es especial, pues está marcada por el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen, lo que significa que la patrona, que se encuentra en el santuario, bajará a la parroquia para el disfrute de todos los vecinos y vecinas del municipio.

El 30 de agosto será el día de la procesión de traslado de la imagen de la patrona a las 8:00 horas. En el Paseo del Plátano será recibida con una mascletá, mientras que en la Plaza del Raval se entonará el Canto de Bienvenida. Después, en la iglesia parroquial se cantarán los himnos Biarenses y de la Coronación, la Santa Misa y el rezo del Ángelus.

Los siguientes días continuarán con misas, pasacalles y procesiones, hasta el 7 de septiembre, que será la Procesión de la Subida de la Virgen al Santuario, a las 9:00 horas. Para su marcha, en la Plaza del Raval se entonará el Canto de Despedida y en el paseo del Plátano se disparará una mascletá.

Por otro lado, ese mismo día, a las 19:30 horas, en la Plaza del Raval se realizará una danza popular para todas las parejas que quieran participar con el traje tradicional, aunque no es imprescindible usarlo. Desde el Ayuntamiento animan a las parejas a bailar con el traje popular biarense y a participar en las parrandas y el Fandango de Biar, al son de la Colla de Dolçaines i Tabals ‘La Bassa la Vila’.