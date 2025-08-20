Biar amortigua el incremento de la inflación rebajando la presión fiscal desde el año 2019

El Ayuntamiento de Biar, en la comarca del Alto Vinalopó, ha puesto en valor este miércoles la política de rebaja de la presión fiscal que está llevando desde el año 2019 que, según ha incidido, ha permitido paliar el crecimiento de casi un 21 % que ha experimentado la inflación desde ese año.

El gobierno local, liderado por el PP, ha puesto en valor que en los últimos años se ha aplicado en el municipio una rebaja del 3 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles; una bonificación de ese mismo tributo del 50 % durante tres ejercicios fiscales consecutivos; y una bonificación del 25 % en el Impuesto de Actividades Económicas para las empresas que lo pagan y aumentan su plantilla indefinida en al menos un trabajador respecto al año anterior.

Además, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido también como plusvalía, ha experimentado dos modificaciones, registrando un descenso del 17 % en su tipo impositivo y aplicándose una bonificación del 50 % en transmisiones hereditarias.

Por otro lado, dentro de esa política fiscal, el concejal de Hacienda de Biar, José Luis Valdés, ha subrayado que también se ha aprobado la bonificación del 50 % en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

El edil ha defendido que esa política fiscal persigue “proteger a las familias, apoyar a quienes emprenden y fomentar la transición energética, sin dejar de garantizar la estabilidad financiera del Ayuntamiento”.

Asimismo, Valdés ha incidido en que esas medidas favorecen la posibilidad de “amortiguar el impacto económico sobre familias y empresas, en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido del coste de vida”.