El barrio de San Antón en Villena cumple 30 años celebrando sus fiestas

El barrio de San Antón comenzará este próximo fin de semana los diferentes actos que completan la programación de sus tradicionales fiestas, que arrancarán entre el 10 de enero y se extenderán hasta el 25 de enero, según han comentado el edil de Fiestas, José Ferri, y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Antón, Pablo Juan.

Ferri ha destacado los 30 años de celebración ininterrumpida de esta celebración que se desarrolla gracias a la entrega de la Asociación de Vecinos, y la colaboración de las concejalías de Fiestas, Casco Histórico y Cultura. Para el concejal, se ha convertido en una cita ineludible que aúna tradición, colaboración ciudadana, cultura y encuentro ciudadano cada año.

El día grande comenzará con la tradicional hoguera de San Antón que se prende el día 16 de enero a las cinco de la tarde bajo la presencia del Toquis-noquis. El fuego se convierte en el centro de la fiesta, espacio donde se celebrará la tradicional Subasta de Hornazo que dirige Toni Calabuig, una actividad cuya recaudación de los productos previamente donados se destina a beneficio de la Ermita de San Antón.

La Procesión de San Antón se celebrará el 18 de enero, que partirá a las 12.30 horas desde la Plaza Plurifuncional de Villena hasta culminar en la Plaza de Santiago, donde se procederá al tradicional acto de bendición de los animales y mascotas.

Previamente, este fin de semana se inician los preactos con la actuación de la Coral Ambrosio Cotes el sábado, 10 de enero, en la propia Ermita de San Antón, y continuará el domingo con el tradicional pasacalle por el barrio donde se realiza la tradicional donación de leña para la hoguera del día 16. El presidente de la Asociación de Vecinos avanzó que en este acto se presentará una nueva figura de un ‘Cabezudo’. A las 12.30 horas del domingo, posterior al desfile, se celebrará el Concierto Vermut a cargo del grupo local La Cuadrilla.

La programación incluye la celebración de las sesiones de cuentacuentos que será el 16 y 17 de enero en el Café de la KAKV, en esta edición a cargo del grupo Fábula Teatro. En los distintos actos tiene lugar una charla a cargo de la Protectora de Animales, la edición del Premio de Pintura José Navarro Ferrero, la exposición pictórica ‘El Poder de la tentación’ de la escuela de Rafa Hernández, y el X Concierto de Cuerda ‘Ermita de San Antón 1791’ del alumnado del Conservatorio de Villena, bajo la dirección de Francisco Serra.

El concurso de toñas se consolida y en esta edición serán unos 8 participantes, donde el público podrá elegir la mejor. Una actividad que permite degustar esta receta tradicional de los mejores hornos locales, acompañada de un chocolate caliente. El ganador será el encargado de realizar el ‘Gran Toñón’ de las fiestas del próximo año.