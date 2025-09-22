El Ayuntamiento de Petrer crea una faja auxiliar de protección en la carretera del Xorret de Catí

La concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Petrer ha impulsado los trabajos de creación de una faja auxiliar de protección en el entorno de la carretera del Xorret de Catí, que es una de las vías rurales más transitadas del término municipal, considerada prioritaria por su riesgo como potencial foco de inicio o propagación de incendios.

La ejecución de la actuación comenzó la pasada semana, forma parte del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó y se financia a través de una subvención de la Conselleria de Medio Ambiente de casi 32.000 euros.

Los trabajos se desarrollan en una superficie total de 6,70 hectáreas, con una anchura de faja de 92 metros, e incluyen labores de roza, poda y clareo del arbolado en la partida de Catí. La intervención se ha iniciado en el límite con el término municipal de Castalla, con el objetivo de dar continuidad a la faja ya ejecutada en ese municipio, y está previsto que finalice en las próximas semanas.

El objetivo principal es reducir la carga de combustible vegetal en las inmediaciones de la carretera, crear una franja de seguridad y facilitar la capacidad de respuesta de los medios de extinción en caso de emergencia, protegiendo tanto a las personas como a las construcciones del entorno.