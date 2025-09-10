El Ayuntamiento de Novelda habilita que la Casa Bonmatí pueda ser un espacio polivalente

El pleno municipal del Ayuntamiento de Novelda ha dado luz verde al cambio de uso de la Casa Bonmatí, inmueble que va a poder destinarse como espacio polivalente, acogiendo actividades de distinta índole, desde culturales a relacionadas con el comercio, la hostelería o de las asociaciones locales.

La Casa Bonmatí es un edificio histórico de propiedad privada y estilo ecléctico modernista ubicado en la Plaça Vella. Se trata de un edificio emplazado en una parcela que hasta ahora tenía un uso sanitario-asistencial, lo que limitaba el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad en el edificio que, según los informes técnicos, presenta importantes deficiencias estructurales, de humedades, accesibilidad y cubiertas, por lo que ahora será preciso invertir en su recuperación.

Isabel Miralles, concejala de Urbanismo en Novelda, ha explicado que el objetivo de esta modificación del Plan General que se ha aprobado es el de “intentar dar mayor vida y favorecer la conservación del patrimonio, especialmente de este tipo de inmuebles que, a pesar de estar protegidos, no tienen garantía de poder mantenerse en el tiempo”.

La edil ha considerado que la modificación como una “gran oportunidad para que estos inmuebles de titularidad privada, que tienen un importante valor arquitectónico, histórico y cultural, puedan adaptarse a las necesidades que demanda la ciudadanía y, al mismo tiempo, sirvan para revitalizar el casco antiguo del municipio”.

La Casa Bonmatí, un edificio de construido en 1926 como vivienda residencial y que albergó la sede local de Cruz Roja desde la década de 1970 hasta 2008, está incluida en el catálogo de bienes histórico-artísticos del municipio de la comarca del Medio Vinalopó.