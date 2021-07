El Ayuntamiento de Novelda adquiere chalecos antibalas específicos para las mujeres integrantes de la Policía Local

El Ayuntamiento de Novelda ha invertido unos 4000 euros en la adquisición de chalecos antibalas específicos para las seis mujeres que son agentes del cuerpo de seguridad. Se trata de chalecos antibalas confeccionados con un material que se adapta a la anatomía femenina y les proporciona comodidad y protección en ambientes peligrosos.

Agente de la Policía Local de Novelda con uno de los chalecos antibalas adquiridos. | Ayuntamiento de Novelda

Hasta ahora las mujeres policía se veían obligadas a utilizar el modelo estándar, diseñado y pensando para el cuerpo masculino, lo que suponía no solo un problema de falta de seguridad eficaz, ya que los chalecos no quedaban pegados al cuerpo, sino también de peligrosidad, por las dificultades que encuentran las agentes para, durante las prácticas de tiro o en situaciones que lo requieran, sacar el arma de su funda al usar unos chalecos no adaptados, grandes y voluminosos, según ha señalado Paqui Beltrá es concejala de Igualdad en el ayuntamiento de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.