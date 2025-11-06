El Ayuntamiento de Monóvar recupera la Fira de la Verema

La Fira de la Verema nació con la voluntad de promocionar los productos locales relacionados con la cultura del vino y con las tradiciones monoveras. Este año vuelve la feria y desde la concejalía de cultura, su edil Júlia Tortosa ha manifestado que se celebrará el fin de semana del 21 al 23 en la Plaça de la Sala y calles adyacentes. Habrá decoración tradicional de la vendimia, exposiciones, juegos infantiles, conciertos y muchos más actos para todas las edades.

Habrá catas en el Kursaal Fleta: el 22 de noviembre a las 12:00h se podrá hacer una cata de vinos y productos locales a cargo de las Concejalías de Cultura y Turismo. El precio para participar será de 6 euros. A las 19:00 horas se llevará a cabo una nueva cata de vinos de Alicante, de la mano de D.O. Alicante. El precio también será de 6 euros. Al día siguiente, 23 de noviembre, el Kursaal Fleta volverá a acoger una nueva actividad: “Wine tasting in english”, por Bodegas Ortigosa. Será a las 12:45h y se catarán tres vinos. El precio será de 20 euros y habrá regalos para los participantes. Para participar en estas actividades hará falta hacer una inscripción previa escribiendo a la dirección electrónica touristinfomonover@gmail.com

Durante todo el fin de semana habrá actuaciones musicales, entre otroso con “Seven Beats”, que versionarán temas muy conocidos el sábado a las 12:30h en la Plaza de la Sala. Allí mismo, a las 18:00h, habrá una sesión DJ con Antonio Javier. El domingo, la Cía Marroch ofrecerá “Trópico”, un espectáculo de danza contemporánea que trata sobre las vueltas de la vida y sobre todo eso que es cíclico. Se podrá ver en el Ágora de la Casa de Cultura a las 12:00h. Por su parte, “Perversió”, ofrecerá en la Plaza de la Sala, versiones en valenciano del rock y metal.

Las actividades incluyen visita guiada al Museo de Artes y Oficios para el sábado, 22 de noviembre, a las 11:00 horas. Las personas interesadas tendrán que hacer una inscripción previa en la Tourist Info. La actividad tiene un precio de 5 euros y el fin de semana se completarán con la exposición “Cianotipias”, del Grupo Fotográfico de Monóvar. La muestra se inaugurará el 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Kursaal Fleta.

Júlia Tortosa ha destacado que “la Fira de la Verema surgió para contextualizar más y mejor la antigua Feria Medieval y para que estuviera enraizada con nuestro entorno. En este sentido, era importante darle presencia a una de las actividades agrícolas y económicas más autóctonas de la población y que, además, tiene un fuerte componente cultural, como era la producción y el consumo de vino”. Por esta razón, “desde hace tres ediciones, la reconvertimos llamándola ‘Fira de la Verema’. Así, le damos cabida a las bodegas locales, que se ubicarán en la Plaza de la Sala como centro neurálgico de la población, y potenciamos nuestros activos económicos que nos identifican como pueblo”.