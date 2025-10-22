El Ayuntamiento de Monóvar y el Consorcio Crea implantan la recogida separada de residuos textiles en El Xinorlet.

El Ayuntamiento de Monóvar y el Consorcio Crea, entidad responsable del tratamiento de los residuos urbanos de 14 municipios de las comarcas Alto y Medio Vinalopó, así como de la comarca de l’Alcoià, han presentado este miércoles un nuevo servicio para la recogida separada de textil en la pedanía monovera de El Xinorlet.

Se ha instalado 21 contenedores de textil con el objetivo de aumentar la recogida separada de esta fracción de residuos.

“Hemos implantado nuevos contenedores de textil con la ayuda del Consorci Crea y estamos comprometidos con la separación de residuos”, ha subrayado Víctor Hernández, concejal de Políticas Territoriales y Ambientales del Ayuntamiento de Monóvar, que ha añadido que el año 2026 “será un punto de inflexión para la separación de residuos” en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó: “Invitamos a toda la ciudadanía a venir a informarse al Ayuntamiento para seguir mejorando en su separación de residuos”, ha concluido el edil monovero.

En el acto de presentación del nuevo servicio de recogida de residuos textiles ha estado presente Magdalena Martínez, alcaldesa de Biar que es también diputada provincial de Medioambiente, y que ha explicado que “tenemos mucho residuo textil que la gente no sabe dónde tirar y lo deposita incorrectamente en el gris; con estas campañas de concienciación, queremos que la gente aprenda a que cualquier residuo de textil, sea nuevo o viejo, debe ir al contenedor de textil, porque es uno de los residuos donde más debemos mejorar la separación en origen”.

Por su parte, Laura Estevan, presidenta del Consorcio Crea, ha defendido que “tenemos que hacer entender a la ciudadanía que cuando los residuos se depositan donde no se debe, como cuando se tira al textil al contenedor gris, no se pueden recuperar, pero si lo depositamos en el contenedor adecuado, el del textil, que requiere el mismo esfuerzo, podemos recuperar hasta el 88 % y sólo se destina a vertedero el 2,5 %,””.