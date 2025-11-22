Patrimonio

El Ayuntamiento de Elda invierte más de 44.000 euros para la mejora del enclave de Camara

“Constituye un testimonio excepcional del arte rupestre levantino”, destaca Iñaki Pérez, concejal de Patrimonio Histórico

David Alberola García

Elche |

Vallado en el enclave de Camara de Elda. | Ayuntamiento de Elda

La concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Elda ha promovido obras de mejora del enclave de Camara, que está declarado Bien de Interés Cultural.

Los trabajos van a suponer una inversión de 44.100 euros y contemplan la mejora del acceso desde la senda que recorre el monte Camara, la instalación de un vallado estandarizado que refuerce la protección del yacimiento y la colocación de paneles interpretativos destinados a facilitar la comprensión y difusión de su relevancia histórica.

El concejal eldense de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha destacado que “el abrigo de Camara constituye un testimonio excepcional del arte rupestre levantino y uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico” del municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

Una pintura rupestre en el enclave Cámara de Elda. | Ayuntamiento de Elda

Las pinturas rupestres de Camara forman parte del valioso legado del arte rupestre del arco mediterráneo español y representan un elemento esencial para la comprensión del pasado prehistórico del territorio eldense: “Su protección y adecuada interpretación son fundamentales para garantizar su conservación y acercar su valor a la ciudadanía”, señalado Pérez.

Además, el concejal eldense responsable del área de Patrimonio Histórico ha hecho hincapié en la línea de trabajo llevada a cabo desde el ayuntamiento, de la que ha incidido en que está “orientada a la conservación, investigación y difusión de los bienes culturales del municipio”.

“De esa forma lo ponemos en valor para que la ciudadanía conozca la relevancia de este Bien de Interés Cultural y es un proyecto que refuerza nuestra apuesta por un patrimonio accesible, protegido y puesto al servicio del conocimiento y del disfrute del público”, ha concluido Iñaki Pérez.

