El Ayuntamiento de Elche valorará poner climatización en todos los colegios públicos

El alcalde de Elche Pablo Ruz (PP) ha asegurado este miércoles que se tiene la intención de trabajar en la climatización del conjunto de centros educativos públicos del municipio.

En este sentido ha añadido que se va a valorar la posibilidad de dotar económicamente el presupuesto municipal de 2026 para poder iniciar la instalación de climatización en infraestructuras educativas, si bien ha incidido en que, en cualquier caso, esa tarea, por su características y volumen económico, no se podrá ejecutar en la totalidad de centros a corto plazo.

De momento, los más de 70 aparatos de aire acondicionado portátiles con los que han contado este curso pasado las escuelas infantiles municipales serán repartidos de cara al curso 2025-2026 por algunos de los colegios de la ciudad.

Esos dispositivos ya no son necesarios en las escuelas infantiles municipales porque todas, las cinco que hay en la ciudad, van a disfrutar ya de sistemas de climatización este curso.

Los trabajos para la instalación de los mismos están en marcha estos días y está previsto que finalicen entre los días 5 y 7 de octubre.

Las escuelas infantiles municipales ya lo tienen

Este próximo lunes los bebés de 0 a 3 años matriculados en las cinco escuelas infantiles municipales, que son más de 500, comenzarán el curso habiendo finalizado los trabajos de instalación de aire acondicionado en el interior de las escuelas, estando esas tareas ya en las zonas de exterior de las mismas.

En este sentido, el alcalde de Elche ha destacado durante una visita a la escuela infantil municipal Don Julio que la dotación de esa climatización supone una inversión global de 1,7 millones de euros.