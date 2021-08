El Ayuntamiento de Elche valora registrar la marca ‘Nit de l’Albà’

El alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento ilicitano va a valorar el registro de la marca ‘Nit de l’Albà’ para, “a medio plazo”, evitar que otros municipios pueda denominar de esa manera espectáculos pirotécnicos que poco o nada tienen que ver con el que tiene lugar en Elche en la noche de todos los 13 de agosto.

La iniciativa llega a raíz que el Ayuntamiento de Valencia haya promocionado como ‘Nit de l’Albà’ el lanzamiento de fuegos artificiales en las fiestas de las Fallas, que en la edición de este año se van a celebrar el próximo mes de septiembre.

Según lo programado en Valencia, a las 23:00 horas del 1 de septiembre, cada una de las 273 Comisiones Falleras disparará una batería de 25 cohetes para iluminar la noche de la capital de la Comunitat Valenciana en lo que se ha venido a llamar ‘Nit de l’Albà’.

Carlos González ha defendido, “sin ánimo de entrar en polémicas” con el Ayuntamiento de Valencia, que carece de sentido que se llame Nit de l’Albà a ese acto del programa oficial de festejos de las Fallas, tanto desde el punto de vista “de la identidad” y de “la promoción turística”. Ha reclamado a Joan Ribó (Compromís), alcalde de la capital de la Comunitat Valenciana, que “busque” un nombre distinto para ese acto pirotécnico programado porque, según ah incidido el alcalde ilicitano, “Nit de l’Albà hay solo una y es la de Elche”.

Para Valencia es un “no debe generar controversia”

La respuesta desde Valencia no se ha hecho de rogar. Allí, Carlos Galiana, concejal de Cultura Festiva, ha destacado que la “Nit de l’Albà” programada en la capital valenciana es un acto puntual, que se celebra cada año y que no debe crear controversia. Ha insistido en que no ha recibido un comunicado formal contrario a su celebración y ha confirmado por tanto que todo sigue como lo establecido.