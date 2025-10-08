El Ayuntamiento de Elche ultima un estudio con medidas para paliar las molestias del tráfico de vehículos en la calle Ángel

Impulsar medidas que contribuyan a reducir las molestias que a modo de ruido provoca la circulación de vehículos por la calle Ángel de Elche es el objetivo de un estudio cuya elaboración está ultimando el Ayuntamiento ilicitano en el que también se está teniendo en cuenta las quejas de los vecinos de la zona por la velocidad con la que se llega a circular por esa vía, convertida en arteria principal de salida del centro del casco urbano desde la peatonalización de la Plaza de Baix y la calle Corredora y la reorganización del tráfico con ello se acometió por vías como Sant Miquel y Porta Oriola.

Claudio Guilabert, concejal de Movilidad, ha avanzado hoy que el estudio se encuentra en la última fase de elaboración y ha detallado que con el análisis se pretende poner sobre la mesa alternativas de tráfico para aminorar el volumen de vehículos y la velocidad de circulación por esa céntrica calle Ángel.

Entre las opciones que se barajan está la redistribución de las direcciones de las calles del entorno o la colocación de semáforos que no existen en la actualidad.

El concejal de Movilidad de Elche también ha señalado que se va a proceder al cambio de luminarias de la calle Ángel a fin de mejorar la eficiencia energética del alumbrado público de esa zona.

Asimismo, en las próximas semanas se van a plantar en ese entorno cerca de 40 árboles de gran porte, de similares características al que se ha colocado en zonas con la avenida Vicente Blasco Ibáñez, la calle Marqués de Asprillas o en la zona de Carrús.