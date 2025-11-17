Ya se están abonando

El Ayuntamiento de Elche tramita más de 11.500 solicitudes de ayudas al pago del IBI de 2025

Es un 2 % más que las solicitudes registradas el pasado año 2024

Onda Cero Elche

Elche |

Edificios en Elche (imgane de archivo).
Edificios en Elche (imgane de archivo). | Onda Cero Elche

El Ayuntamiento de Elche ha recibido 11.535 solicitudes para las ayudas al pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), correspondientes a este año 2025. Se trata de una cifra un 2 % mayor a las peticiones tramitadas el pasado año.

Se estima que este año se van a conceder más de 10.200 ayudas, un 88,5 % del volumen global de solicitudes registradas.

Hasta el momento, se han abonado 3.768 peticiones, mientras que están en trámite otros 3.064 expedientes que se prevé pagar a lo largo de los próximos días. El resto de las ayudas que se aprueben serán abonadas a sus beneficiarios en la última semana de este mes.

Las personas que han pedido la ayuda al pago del IBI podrán beneficiarse como titulares de viviendas con un valor catastral de hasta 70.000 euros y la cantidad máxima a subvencionar es hasta los 165 euros.

Además, desde el Consistorio ilicitano se ha explicado este lunes a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación que en la concesión de las ayudas se está teniendo en cuenta el importe del IPREM, con los mismos coeficientes para el cálculo de los ingresos en los diferentes tramos para incrementar el número de solicitudes.

