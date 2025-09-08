El Ayuntamiento de Elche suspende las clases en centros educativos este martes y las actividades al aire libre

El Ayuntamiento de Elche ha comunicado en la tarde de este lunes que se ha decretado la suspensión este martes de la la actividad docente en todo el municipio. La medida afecta a todos los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, tanto públicos como privados y concertados, así como de las actividades en instalaciones deportivas municipales.

También se ha establecido la suspensión del mercadillo de labradores de la calle Arquitecto Verde, del mercadillo del barrio Los Palmerales de la calle Almetler, así como de los mercadillos de La Marina y Los Arenales del Sol.

Del mismo modo, se procederá al cierre durante toda la jornada de parques y jardines.

La decisión ha sido adoptado en una reunión del CECOPAL, que ha estado presidido por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y del que forman parte el secretario general del Ayuntamiento, Antonio Izquierdo y los Tenientes de Alcalde de Familia, Servicios Públicos y Educación, Aurora Rodil, Claudio Guilabert y María Bonmatí, además del coordinador de emergencias, Jesús Andréu, Protección Civil y funcionarios del área municipal de Educación.

Para este martes, la Aemet ha anunciado que a partir de las 12:00 horas se activará en el conjunto del sur de la provincia de Alicante el aviso naranja por posibilidad de lluvias que pueden ser de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y que incluso en algunas zonas podrían llegar acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Ese aviso naranja se mantendrá activado hasta las 22:00 horas.