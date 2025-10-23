El Ayuntamiento de Elche rompe la cesión del uso del edificio de la Unión Excursionista por impagos del canon, IBI y suministros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado en su reunión de hoy la resolución de la cesión del uso a la Unión Excursionista del edificio que desde hace 18 años es su sede, que está emplazado en la calle Josefina Manresa, junto a la Ciudad Deportiva de Altabix.

Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local, ha explicado hoy que el motivo de esa resolución administrativa de la cesión es la deuda que la entidad mantiene con el Ayuntamiento por valor de más de 39.000 euros en concepto de canon anual por la disponibilidad de ese inmueble.

Según Mora, la entidad adeuda el canon desde el año 2021 por alrededor de 14.000 euros (canon anual entre 3.500 y 3.900 que se ha ido incrementando), también el IBI (12.000 euros) y el pago de suministros de luz, agua y basura desde 2015 (14.000 euros).

La cesión administrativa del uso de ese edificio data del año 2007 y se otorgó por un periodo de 75 años.

Tras aprobarse la resolución de esa cesión pública, la Unión Excursionista dispone ahora de un plazo de diez días para alegar frente a la decisión adoptada por el gobierno local.

Obras de la calle Obispo Barrachina

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha accedido a la petición de la empresa que ejecuta la rehabilitación de las jardineras de Obispo Barrachina del barrio El Toscar para ampliar en un mes el plazo de ejecución de esos trabajos, que ahora se van a extender hasta el 1 de diciembre.

Además, el órgano de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado por un montante de 2,5 millones de euros la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras encaminadas a dar una solución definitiva a los socavones que se registran en la calzada de la rotonda del Pont del Biml.lenari.

En virtud de la adjudicación aprobada a la única empresa que ha concurrido al concurso público convocado para ello, la redacción del proyecto tiene un plazo de ejecución de dos meses y, posteriormente, la ejecución de las obras se prolongará a lo largo de seis meses.