El Ayuntamiento de Elche recupera la Sede Electrónica tras el ciberataque del mes de agosto

El Ayuntamiento de Elche confía en que toda la información de las copias de seguridad del servidor municipal que el pasado 25 de agosto sufrió el ataque de un grupo internacional de hackers puedan estar recuperadas y volcadas en la nueva red informática a lo largo de la próxima semana.

De forma paralela se trabaja en la liberación de los datos que aún está encriptados, al tiempo que se ha logrado recuperar toda la información del registro municipal hasta el 25 de agosto, fecha en la que se produjo el ciberataque.

Hasta el momento, se han recuperado entre 800 y 900 dispositivos operativos informáticos de los que se usan para las tramitaciones administrativos. En todos los departamentos municipales hay algún dispositivo de esas características disponible, con lo que la tramitación en papel que se tuvo recuperar ha comenzado a desaparecer.

El resto de los dispositivos, hasta los en torno a 2.700 que hay en el Ayuntamiento, se van a ir recuperando de forma sucesivas.

Asimismo, la última copia de seguridad de datos de la que disponía el Ayuntamiento de Elche era de febrero.

Así se ha informado este viernes en una comparecencia en la que han participado el concejal de Innovación Claudio Guilabert, la coordinadora de esa área municipal, María Asunción Brotons, y el comisario de la Policía Local y responsable de la seguridad del Ayuntamiento, José FernándezVillafranca.

En la rueda de prensa se ha informado también que se ha logrado restablecer la Sede Electrónica, mientras que la Cita Previa, que los técnicos desligan de la Sede Electrónica, continúa estando activa únicamente para poder ser atendido en la OMAC del centro.

En esa rueda de prensa se ha confirmado que aún no se conoce el alcance real del ciberataque en lo que se refiere a los datos que pudieron llegar a copiar los ciberdelincuentes.