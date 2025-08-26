El Ayuntamiento de Elche proyectar invertir un millón de euros en la mejora del parque empresarial y del polígono de Carrús

El Ayuntamiento de Elche va a invertir cerca de un millón de euros en la ejecución de proyectos de mejora y modernización de las áreas industriales de Carrús y el parque empresarial de Torrellano.

De esa dotación, cerca de 700.000 euros proceden de ayudas que se esperan del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

El resto del presupuesto lo aportarán las arcas municipales con recursos propios.

Las actuaciones proyectadas pasan por la mejora viaria de ambas áreas industriales y la instalación en las mismas de sistemas de vigilancia a través de cámaras y de nueva señalización.

Con un presupuesto de 451.000 en ‘Elche Parque Empresarial’ se van a llevar actuaciones en esos ámbitos a lo largo de este año y del próximo.

Entre otras acciones se van a instalar cámaras conectadas a la Policía Local para el control de accesos en diez puntos del parque empresarial, así como que se va a implantar cartelera informativa digital.

También se van a instalar cámaras conectadas a la Jefatura de la Policía Local en el polígono de Carrús donde además se van a promover actuaciones que permitan la modernización de ese enclave industrial.

Todo se va a poner en marcha este año y en 2026, suponiendo una inversión de 471.200 euros.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha asegurado este martes que se está trabajando en la licitación de estos proyectos con los que seguir con el compromiso de posicionar estos dos grandes complejos industriales del municipio como referentes a nivel provincial, autonómico y nacional.