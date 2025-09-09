El Ayuntamiento de Elche prevé recuperar estén semana la Sede Electrónica y la cita previa

El Ayuntamiento de Elche prevé restablecer a lo largo de esta semana la operatividad de su Sede Electrónica y la posibilidad de tramitar la cita previa para ser atendido en una de las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMACs) del municipio.

Así lo ha avanzado este marte Claudio Guilabert, concejal responsable del área municipal de Innovación, que ha explicado que se ha logrado crear lo que técnicamente se denomina una ‘red blanca’, que ya es completamente segura, a la que desde hoy se van a ir conectando ordenadores, toda vez que los mismos hayan sido formateados.

A esa red blanca se tienen que conectar hasta 1.800 ordenadores.

Además, el concejal del equipo de gobierno ha confirmado que se va a impulsar una “investigación interna de información reservada” para concretar qué ocurrió para que los servidores municipales fueran secuestrados por un grupo internacional de ciberdelincuentes.

De forma paralela a la tarea de recuperación de la red informática del Ayuntamiento, se ha comenzado a impartir formación en materia de ciberseguridad a los funcionarios municipales, según ha expuesto el concejal del equipo de gobierno que, por otro lado, ha avanzado que a lo largo de los próximos días se va a recuperar la operatividad de la Sede Electrónica municipal y con ello la cita previa en las OMACs.

En los últimos siete días, las OMACs han tramitado manualmente casi 6.000 trámites. De ellos más de 2.000 han sido certificados de empadronamiento.