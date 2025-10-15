El Ayuntamiento de Elche va a monitorizar también los barrancos Los Arcos y Barbasena

El Ayuntamiento de Elche va a monitorizar con cámaras de vídeo tramos de los cauces de los barrancos de Barbasena y Los Arcos, ambos dependientes de la Confederación Hidrográfica del Segura, actuación que ha acometido ya en el barranco de San Antón. Además, va a continuar ejecutando labores de desbroce y limpieza en todos los barrancos que hay en el municipio.

Lo va a hacer con recursos propios y pese a la negativa de la confederación hídrica a acometer ambas actuaciones alegando que esas zonas no representan peligro.

Así lo ha explicado este miércoles el alcalde de Elche Pablo Ruz en una comparecencia en la que se ha mostrado muy crítico y enfadado con las confederaciones hidrográficas, de las que ha llegado a decir que “no sirven para nada” y a las que ha acusado de tener un “desconocimiento insultante” de la realidad del término municipal.

En este sentido, Pablo Ruz ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que el barranco de Los Arcos no representa peligro, cuando, según ha incidido el primer edil ilicitano, en su entorno hay decenas de viviendas que están “legalizadas”.

Ruz ha defendido que ese barranco puede llegar a colapsar en cualquier episodio de lluvias intensas, máxime si el cauce no se limpia y las cañas arrastradas por el agua pueden acumular, por ejemplo, en los ojos del puente.

Para Pablo Ruz, la actitud de las confederaciones hidrográficas negando actuar en la limpieza de los barrancos es consecuencia de “un fanatismo absoluto” y “absurdo”.

El alcalde de Elche ha subrayado que el municipio ilicitano cuenta con cinco barrancos en el término municipal, dependientes tanto de la Confederación Hidrográfico del Segura y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

A ambas entidades le ha exigido actuar para minimizar el riesgo de desborde y a ambas ha advertido que si no lo hacen el Ayuntamiento va a continuar haciéndolo, pese a las advertencias de sanciones por parte de ambas entidades hídricas dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica.