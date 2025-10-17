Se van a colocar hasta 69

El Ayuntamiento de Elche instala cámaras en la vía pública para monitorizar el tráfico de vehículos

También podrán leer matrículas y medir los índices de contaminación, tanto medioambiental como acústica.

David Alberola García

Elche |

Una de las cámaras colocadas en el entorno de la calle Curtidores de Elche.
Una de las cámaras colocadas en el entorno de la calle Curtidores de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha comenzado a instalar un novedoso circuito de cámaras en vías públicas que tienen capacidad para, desde un único dispositivo, realizar tareas que van desde la lectura de matrículas de vehículos al análisis de los volúmenes de tráfico en las entradas y salidas de la ciudad, pasando por el control de aforo de vehículos y la medición de índices de contaminación, tanto medioambiental como acústica.

En una primera fase, entre otras áreas se han instalado cámaras de esas características en las calles Curtidores o Antonio Machado, así como en Fray Luis de León, Julio Sánchez Gómez, Aurelio Coquillat Pascual y Capitán Gaspar Ortiz.

Ahora se va a acometer una segunda fase y en el conjunto de ambas se va a dotar al casco urbano con 69 cámaras, según ha explicado Claudio Guilabert es el concejal de Espacios Públicos y Movilidad.

La iniciativa por la que ha apostado el Ayuntamiento de Elche, que no tiene carácter sancionador, contempla la creación de un centro de mando desde el que se podrá acceder a toda la información en tiempo real. El departamento municipal de Tráfico, coordinado con la Policía Local ilicitana, serán los encargados de analizar los datos recopilados.

Además, la información recabada por esas cámaras será accesible a la ciudadanía vía telemática y a través de una app.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer