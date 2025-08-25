El Ayuntamiento Elche finaliza la construcción de 382 nichos en el ‘cementerio nuevo’

Tras una inversión de 800.000 euros, el Ayuntamiento de Elche ha informado este lunes de la finalización de la construcción de 382 nichos en el Cementerio ‘San Agatángelo’, conocido popularmente como ‘cementerio nuevo’.

Se han creado junto a la calle de entrada al campo santo y se suman a los 32 que se construyeron el pasado verano.

El concejal de Espacios Públicos Claudio Guilabert ha destacado que en los próximos meses se va a poner en marcha el proceso de contratación pública de 2.000 nichos más. La mayoría de ellos serán construidos en el ‘cementerio nuevo’, si bien también se va a proyectar nuevas tumbas en el Cementerio ‘Virgen de la Asunción’ (‘cementerio viejo’).

La construcción de los nuevos nichos en el Cementerio ‘San Agatángelo’ también ha supuesto la sustitución del vallado que había, que ha sido sustituido por bloques de nichos que ahora conforman ese vallado.

Los enterramientos se han construido de forma en la que se pueden intercalar con los árboles existentes.

Hay disponibles bloques de tres y cuatro alturas, con entre cuatro y seis nichos por planta y el sistema utilizado es el de nichos prefabricados de hormigón.

También se han acometido mejoras en accesibilidad, con tareas de asfaltado, al tiempo que se han construido dos escaleras de hormigón en esa zona.

Además de la construcción de nuevos nichos, en los próximos meses se van a impulsar en los dos cementerios municipales ubicados en el entorno urbano la mejora de la iluminación.

Por otro lado, en el ‘cementerio viejo’ se está creando un nuevo osario.