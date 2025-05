El Ayuntamiento de Elche exige a la propiedad de la antigua Banca Peral reproducción en el nuevo edificio la fachada original

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento ilicitano va a "exigir a los propietarios del edificio de la antigua Banca Peral la reproducción íntegra de la fachada tras el derribo del inmueble protegido".

Los trabajos de demolición han comenzado con la extracción inicial de los balcones de la fachada, después de que la semana pasada se produjeran colapsos en el interior que obligaron a la declaración de ruina inminente necesaria para comenzar el derribo en el número cuatro de la calle Mare de Déu dels Desemparats.

"Este gobierno municipal ha dado una pronta respuesta a esta situación que no es de ahora y ante un problema como el actual no hay otra decisión que valga que proceder a la demolición y exigir a los propietarios del edificio que lleven a cabo la reproducción integra de la fachada, que además es fácilmente reproducible al estar formada por elementos de mampostería", ha señalado Ruz, que ha apuntado que la escalera, también protegida, desapareció hace años.

Para el primer edil ilicitano "debe ser la propiedad privada quien vele por el correcto mantenimiento para la preservación del edificio, ya que el propio Ayuntamiento no tiene la capacidad de proteger y garantizar esa protección" y ha dejado claro que "el hecho de contar con protección no significa que la propiedad no asuma esa responsabilidad".

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en el nuevo catálogo de edificios protegidos, "que no se actualizaba desde los años 80", y que contemplará herramientas "para que los propietarios puedan preservar los edificios de manera eficaz".

De otro lado, el alcalde de Elche ha pedido "tranquilidad" a los vecinos del edificio colindante tras el desalojo del pasado viernes como medida de prevención.