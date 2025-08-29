El Ayuntamiento de Elche comenzará la próxima semana a recuperar la operatividad de sus servicios tras el ciberataque

El Ayuntamiento de Elche prevé que a lo largo de la próxima semana puedan comenzar a recuperarse el funcionamiento de algunos de los servicios públicos que, aún hoy, permanecen inoperativos tras el ciberataque registrado el lunes contra los servidores informáticos del consistorio.

Tras cinco días desde ese ataque, se ha podido recuperar parte de la red informática en la que hoy mismo se están realizando pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.

Se ha formateado el conjunto de la red y se ha creado una nueva, que se considera ya segura. Esto es, se ha reiniciado todo el sistema para reestablecerlo como uno nuevo.

El servicio de la red de Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano es uno de los que se está priorizando en cuanto a su restablecimiento, al tiempo que hay algunos servicios municipales, considerados también como esenciales, con todos los dispositivos recuperados.

Así se ha informado hoy en una comparecencia en la que se ha confirmado que el ciberataque se realizó a través de una grieta de seguridad en los servidores informáticos del Ayuntamiento cuya localización está tratando de descubrir la investigación técnico forense que está en marcha.

Además, en la comparecencia pública se ha concretado que el ciberataque fue perpetrado a las 08:52 horas del pasado lunes.

De lo que de momento no se ha informado es de aspectos como los relativos a qué información ha podido ser robada por los ciberdelincuentes, de qué características y de qué departamentos.

Desde el equipo de gobierno se ha querido poner en valor la rapidez y eficacia con la que los técnicos han actuado ya que, según se ha incidido, en casos de similares características que han afectado a otras administraciones y entidades públicas la recuperación de los sistemas informáticos afectados se ha demorado más tiempo.