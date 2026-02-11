El Ayuntamiento de Elche anuncia que este mes va a liquidar en torno al 90 % de las horas extras que tiene pendiente de pago

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche, Juan de Dios Navarro, ha informado este miércoles que la Junta de Gobierno Local va a aprobar en las reuniones que le quedan de mes de febrero (la primera es la de mañana jueves) el pago de las horas extraordinarias que están pendientes de abono a funcionarios de distintos departamentos municipales, que es una situación que ha venido denunciando en los últimos meses el PSOE y que el concejal ha atribuido hoy a los efectos del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento en el mes de agosto del pasado año.

Juan de Dios Navarro, ha señalado que el Ayuntamiento incluirá en la nómina de los empleados públicos de este mes de febrero el pago del total de los servicios extraordinarios pendientes del año 2024 y entre el 85 y el 90 % de los correspondientes al pasado año.

Ha añadido que el 10 o 15 % restante de horas extras pendientes de pago correspondientes a 2025 son de servicios llevado a cabo a finales del año y que no se han podido tramitar todavía. En este sentido, Navarro ha apuntado que el objetivo de este gobierno municipal es agilizar el trámite de estas horas extras a través de una nueva instrucción, con el compromiso de hacer efectivo el pago en un período máximo de entre dos y tres meses.

“Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios de esta casa, porque en la nómina de este mes se verá reflejado el pago pendiente de 2024 y casi la totalidad de 2025”, ha afirmado Juan de Dios Navarro que también ha recalcado “el compromiso” del equipo de gobierno con los funcionarios municipales, poniendo en valor “el proceso de estabilización de más de 400 empleados de este Ayuntamiento, la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas y la implantación de la carrera profesional”.