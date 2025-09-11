El Ayuntamiento de Elche adjudica por 119.000 euros la puesta en marcha de un programa contra la soledad no deseada

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado en su reunión de este jueves el contrato del servicio municipal que se va a implantar tutelado desde la concejalía de Mayores para combatir la soledad no deseada en personas de la tercera edad.

Se ha contratado con un periodo de dos años y un montante económico de 119.000 euros.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer acompañamiento, apoyo emocional y social a las personas mayores de 70 años, empadronadas en el municipio de Elche, que se encuentren en situación de soledad no deseada y que no presenten un deterioro cognitivo grave.

Desde ese servicio municipal se van a promover acciones de acompañamiento que fomenten la interacción social y el acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

Cada usuario del servicio tendrá un itinerario individual diseñado a medida, en función de su situación para poder ofrecer actuaciones fuera del domicilio, como rutas en su barrio para facilitar la integración social y fomentar las relaciones sociales.

También se van a impulsar actuaciones dentro del propio domicilio, a través de visitas programadas, atención telefónica o video llamadas y utilización de dispositivos tecnológicos con pantalla y asistente de voz, que permitirán a las personas usuarias mantenerse conectadas y acompañadas incluso cuando no puedan salir de casa.

En este caso, el servicio contempla transporte adaptado y sistemas salvaescaleras, para garantizar que las barreras arquitectónicas no impidan a nadie participar en las actividades.