El Ayuntamiento de Crevillent limpia con recursos propios barrancos y ramblas que pasan por la localidad

El Ayuntamiento de Crevillent ha puesto en marcha trabajos de limpieza y desbroce de los cauces de barrancos y ramblas que discurren cerca o por el caso urbano con el objetivo de minimizar el impacto que pueden tener episodios de lluvias intensas.

Los trabajos se llevan a cabo en cuatro puntos concretos: el barranco de Sendra a la entrada de Crevillent desde Elche, donde ya se actuado; el puente de la N-340 hasta el Canal de Riegos a la salida del municipio en dirección a Albatera; el puente de San Antonio de la Florida hasta calle Violín; y se en la zona del camino de la Venta del Pollo en la N-340.

“Se trata de actuaciones preventivas que son necesarias para estar lo mejor preparados posibles para que, en caso de danas, el agua pueda circular sin barreras que obstruyan su paso y que haya menos opciones de desbordamientos de agua en esos puntos”, ha explicado la alcaldesa crevillentina Lourdes Aznar.

Por su parte, el concejal Francisco Verdú ha señalado que este año se ha incorporado un nuevo punto en el que se llevan a cabo labores de limpieza y desbroce como es la zona de la rambla que conecta con la N-340 en su tramo conocido como el camino de la Venta del Pollo: “Se incluye este nuevo punto porque sabemos que cuando se producen episodios de gota fría el agua acaba inundando la vía”, ha destacado Verdú.