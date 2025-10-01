El Ayuntamiento de Crevillent impulsa su primera edición de la feria de artesanía local

El Ayuntamiento de Crevillent ha anunciado la celebración el 8 de noviembre de la I Feria de Artesanía y Productos Locales del municipio en la que creadores, artesanos y artistas locales se darán cita para mostrar sus obras y productos.

La convocatoria de la I Feria de Artesanía y Productos Locales forma parte de la programación cultural promovida por el Ayuntamiento de Crevillent para el último trimestre del año. Se ha preparado una agenda diversa y dinámica que se va a desplegar desde este mes hasta diciembre.

La danza, la música y tradiciones como el belén de esparto o los bolillos estarán presentes en esa programación.

Los niños también tendrán un papel protagonista en la programación impulsada y, coincidiendo con el periodo vacacional, se ha diseñado una agenda con actividades lúdicas y educativas como teatro infantil, talleres creativos, cuentacuentos, una Noche en la Biblioteca y el tradicional Maratón de Cuentos, entre otras sorpresas.

Además, como se va a llevará a cabo la presentación del libro y el documental sobre los 300 años de historia de la Ermita de la Purísima.

Por otro lado, una de las grandes novedades de esta edición es la incorporación a la agenda cultural de todas las actividades que se desarrollarán en el Museo Mariano Benlliure, que pasa a formar parte activa de la programación trimestral.