El Ayuntamiento de Crevillent impulsa un plan integral de modernización de sus polígonos industriales

Con una inversión de casi un millón de euros, el Ayuntamiento de Crevillent ha puesto en marcha trabajos de modernización en cuatro polígonos industriales del municipio.

Las actuaciones se financian con una subvención de casi 900.000 euros procedente de una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

Los trabajos se van a ejecutar en los polígonos Faima, Cachapets, de La Estación (I-4) y El Boch (I-6).

En esas cuatro áreas industriales se contemplan actuaciones comunes de mejora como el reasfaltado de calles; la actualización de señalización, tanto vertical como horizontal; la habilitación de zonas de aparcamiento; la mejora de zonas verdes; y la colocación de nuevas farolas de tecnología LED.

Además, en el polígono del entorno del barrio La Estación se va a instalar un semáforo para, como llevan tiempo reivindicando los vecinos de la zona, regular la entrada y salida de vehículos a esa área.

“Hemos estudiado detenidamente las necesidades reales de nuestros polígonos y las mejoras planteadas por los empresarios, y este plan de inversiones permitirá seguir transformando unas áreas industriales que son fundamentales para el desarrollo económico de Crevillent”, ha explicado Pilar Mas, concejala de Obras e Infraestructuras Públicas en Crevillent, que ha subrayado que las actuaciones impulsadas representan un paso decisivo dentro de la estrategia municipal para la modernización, revitalización y puesta en valor de las zonas industriales del municipio.