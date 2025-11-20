El Ayuntamiento de Crevillent habilita en un parque canino en Ronda Sur

El Ayuntamiento de Crevillent ha informado este jueves de la apertura de una zona de esparcimiento canino en el parque de Ronda Sur. Está en la zona que hasta ahora ocupaban los aparatos de calistenia, que han sido retirados, de modo que en próximos días se iniciarán los trabajos para la ejecución de una nueva zona de calistenia en el entorno de la Rambla Castelar, al lado del Teatro Chapí.

En el parque canino se ha colocado un vallado perimetral, así como cuatro juegos específicos para perros y una fuente de agua adaptada para animales.

“Este nuevo parque canino responde a una necesidad real del municipio”, ha subrayado Lourdes Aznar, alcaldesa del municipio crevillentino que ha añadió que desde el gobierno municipal se quiere que el municipio “ofrezca espacios adecuados para que las personas puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus animales de compañía”. “El parque canino es un lugar pensado para que los perros corran, socialicen y jueguen con seguridad”, ha detallado Aznar.

Por otro lado, el concejal de Bienestar Animal, David Amorós, ha enfatizado la continuidad del trabajo que se viene realizando desde el área dirige: “En febrero ampliamos y mejoramos el parque canino de la Rambla Castelar, y ahora sumamos este nuevo espacio en Ronda Sur. Nuestra línea de trabajo es clara: dotar a Crevillent de instalaciones adecuadas y fomentar una convivencia responsable”, ha afirmado el edil.