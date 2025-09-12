FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Aspe y la Cámara de Comercio colaboran en la formación de jóvenes y mayores para su inserción laboral

Los cursos contemplan diferentes itinerarios formativos destinados a personas en paro menores de 25 años o mayores de 45

Mayte Vilaseca

Elche |

Aspe vive uno de los mejores momentos de sus últimos veinte años en lo que a índice de paro se refiere. Sin embargo, en palabras de su alcalde, Antonio Puerto, no hay que instalarse en la autocomplacencia, especialmente porque el acceso al mercado laboral sigue siendo difícil entre los que buscan su primer empleo y los mayores de 45 años. Por eso se ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio para la inminente puesta en marcha de cursos formativos dirigidos a estos dos grupos de población. De todo ello hablamos en esta entrevista con el primer edil aspense.

