El Ayuntamiento de Aspe avanza con el EVHA la incorporación de la localidad al Plan Vive

El Ayuntamiento de Aspe y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) van a colaborar en la búsqueda de una ayuda económica de más de un millón de euros procedente de fondos europeos para finalizar el edificio de viviendas de la carretera de Elche, lo que permitiría poner contar con 28 viviendas gestionadas directamente por el consistorio de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

El asunto ha sido abordado por el alcalde aspense Antonio Puerto en una reunión mantenida este pasado lunes con la directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, en la que también ha estado presente el director general de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Antonio Pérez Sala.

En el encuentro, en el que también han participado portavoces y técnicos municipales, se han abordado los proyectos en materia de vivienda que se están desarrollando en Aspe.

En ese sentido, y dentro del Plan Vive promovido por el gobierno valenciano, el Ayuntamiento de Aspe ha ofrecido una parcela de titularidad municipal para incorporarse a ese plan: “El Plan Vive es una oportunidad para movilizar el suelo y construir las viviendas que Aspe necesita u nuestra apuesta irá orientada hacia la compraventa por parte de los beneficiarios, ofreciendo oportunidades reales de acceso a la vivienda”, ha afirmado Antonio Puerto.