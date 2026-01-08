El autobús urbano seguirá siendo gratuito en Elche para los menores de 15 años durante todo el año 2026

El servicio de autobús urbano de Elche será gratuito para los menores de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2026. Una iniciativa que vuelve a prorrogarse durante este año y que se suma a los descuentos que a lo largo de este mismo período se aplicarán en los bonos del transporte público municipal.

El edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha señalado que, para acreditar la gratuidad del servicio, los usuarios deberán disponer de la Tarjeta de Movilidad municipal que puede solicitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o desde cualquier oficina de la OMAC. En el caso de los usuarios menores de 15 años que no estén empadronados en Elche y que soliciten esta gratuidad, se les expedirá la misma tarjeta, pero con carácter provisional que caducará al término de la subvención.

Además de la gratuidad, durante todo el año 2026 los usuarios del servicio entre los 15 y los 25 años tendrán una subvención del 50% en el Bus Lliure y el resto de viajeros tendrán una bonificación del 40% en los diferentes bonos existentes, caso de ordinario, familia numerosa y mensual. En este sentido, el gerente de operaciones de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu, ha señalado que en esta ocasión pese a la no obligatoriedad de la aportación municipal del 20% que se suma a la aplicada desde el Ministerio, el Ayuntamiento ha decidido sufragar esta parte.

Con la aplicación de las nuevas tarifas, el bono Ordinario de 10 viajes pasará a tener un precio de 5,05 euros; el bono de Familia Numerosa, también de 10 viajes, costará 3,85 euros; el bono Mensual 16,30 euros y el Bus Lliure para mayores de 15 años y menores de 26, tendrá un coste de 10 euros por trimestre.