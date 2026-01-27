El autobús a las pedanías de Elche cumple un año con más de 1,5 millones de viajeros en sus doce líneas

El transporte urbano en autobús a las pedanías de Elche ha superado en su primer año de funcionamiento el millón y medio de viajeros, registrando 1.300 paradas diarias en las nueve líneas regulares a las pedanías y tres líneas especiales a las playas del municipio.

Las líneas R10 y R11, que son las que conectan el casco urbano con la costa, el aeropuerto y el parque empresarial, suponen casi el 80 % de los usuarios, habiendo registrado hasta 880.000 pasajeros.

Hoy se cumplen doce meses desde la activación de ese servicio de transporte que, por primera vez, se ha puesto en marcha en Elche.

Conexión con las pedanías del norte del municipio

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha subrayado que la implantación del transporte en autobús a las pedanías supone una iniciativa que vertebra el municipio desde la movilidad sostenible, al tiempo que ha avanzado que en el marco de la nueva contrata de transporte público, que se tiene que aprobar en el horizonte del año 2027, se va a incorporar la conexión por autobús urbano con las partidas rurales a las que aún no se llega, que son fundamentalmente las del norte del municipio (Ferriol, Santa Ana, Jubalcoy o Vallongas), en las que el acceso a las mismas tendrá que realizarse con autobuses de menor tamaño a los actuales.

En la actualidad, la flota de autobuses que cubren las líneas en el casco urbano y las pedanías está integrada de 80 vehículos y el 80 % son híbridos o eléctricos. Asimismo, al final de este año se espera la incorporación de cuatro nuevos autobuses eléctricos.