La Audiencia de Alicante juzga esta semana a dos hombres por el intentar matar a otros dos en Monforte del Cid

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante tiene fijado para esta semana la celebración de un juicio en el que dos hombres, padre e hijo, se sientan en el banquillo de los acusados por intentar matar a otro hombre y al hijo de éste en Monforte del Cid.

Los hechos se remontan al mes de mayo del año 2021 y, según la descripción de lo ocurrido que sostiene la Fiscalía, comenzaron cuando los procesados se encontraron con la primera víctima junto a un establecimiento comercial y comenzaron a agredirle hasta que varias personas que pasaban por el lugar lograron separarlos.

El agredido llamó entonces a su padre para que fuera a recogerlo y, cuando éste apareció, los procesados les atacaron con armas blancas que les clavaron en el costado, en el cuello y en la zona lumbar. A continuación, huyeron.

Las víctimas sufrieron lesiones que les podrían haber causado la muerte de no recibir asistencia sanitaria.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y pide para uno de los procesados una pena de prisión de 16 años como autor de los dos delitos y para el otro acusado, ocho años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio.

El juicio comienza mañana y tiene fijadas sesiones también para miércoles, jueves y viernes.