El Atticgo Elche remonta y conquista el Trofeo Festa d’Elx 2025

El Atticgo BM Elche ha logrado su primera victoria de la pretemporada tras imponerse por 24-20 al Club BM Morvedre, llevándose así el Trofeo Festa d’Elx 2025. El equipo de Joaquín Rocamora firmó una remontada espectacular en el pabellón Esperanza Lag, después de ir perdiendo por hasta siete goles en el inicio del segundo tiempo.

Las franjiverdes, que apenas contaban con 16 horas de descanso tras su amistoso frente al Costa del Sol Málaga, acusaron el cansancio en los primeros compases. Morvedre aprovechó su acierto ofensivo para llegar al descanso con una renta de cinco tantos (10-15).

En la segunda mitad, el Elche reaccionó con un parcial 6-0 que le permitió empatar y ponerse por delante en los últimos minutos gracias a los goles de Paula Agulló, Zaira Benítez y Esther Martín-Buro, así como a las intervenciones decisivas de Nicole Morales en portería.

El 24-20 final coronó la remontada y permitió a las ilicitanas levantar un trofeo que ya luce en las vitrinas del club.