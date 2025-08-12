El Atticgo BM Elche debutará en la EHF European Cup 2025/2026 ante el HC DAC Dunajská Streda

El Atticgo BM Elche ya conoce el calendario de su estreno en la EHF European Cup 2025/2026. El equipo que dirige Joaquín Rocamora se medirá al HC DAC Dunajská Streda en la Ronda 2 del torneo continental. El partido de ida se disputará el domingo 28 de septiembre, a las 11:30 horas, en el pabellón Esperanza Lag. La vuelta tendrá lugar siete días después, el domingo 5 de octubre, desde las 18:00 horas (CET), en el City Sports Hall Dunajská Streda, en tierras eslovacas.

Tras el sorteo, Rocamora admitió que el emparejamiento es uno de los más exigentes posibles: “No hemos tenido suerte ninguno de los dos equipos, es uno de los favoritos de la competición. Siempre que ha jugado la EHF European Cup ha llegado a rondas finales. Tiene un nivel parecido al MSK Iuventa Michalovce, que ha hecho semifinales y final en las últimas temporadas, y cuenta con jugadoras que conocen nuestro balonmano. Es un rival muy complejo”.

El técnico ilicitano destacó que el respeto es mutuo: “Ellas también pensarán algo similar a nosotras. Con tantos rivales que había, les habría gustado evitarnos, como nosotras a ellas, en rondas tan tempranas, pero el sorteo así lo ha decidido. Vamos a prepararnos para afrontarlo con las máximas garantías posibles. Será una eliminatoria muy compleja, pero confiamos en que la gente vendrá al Esperanza Lag a ayudarnos y que daremos una buena imagen”.

El HC DAC Dunajská Streda llega a la competición tras proclamarse campeón de la Liga MOL femenina, competición que agrupa equipos eslovacos y checos, y tercero en la fase eslovaca posterior. Además, conquistó la Slovakia Cup Women el pasado mes de marzo al imponerse en la final por 33-28 al MSK Iuventa Michalovce. La pasada temporada disputó la Ronda 2 de la EHF European League Women, en la que cayó frente al SCM Ramnicu Valcea por un global de 52-61.