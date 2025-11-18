El Atticgo CBM Elche tendrá un rival polaco en octavos de final de la European Cup

El Atticgo Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora ya conoce a su rival para los octavos de final de la EHF European Cup. Será el KPR Gminy Kobierzyce de Polonia. La ida se jugará el 17 o 18 de enero de 2026 en el Adam Wojcik Sports Hall de Kobierzyce y la vuelta se disputará, una semana después, en el Esperanza Lag.

Kobierzyce es un municipio del suroeste de Polonia. El rival del CBM Elche se sitúa en la quinta posición en la liga de su país, aunque cuenta con varias jornadas menos que el resto de conjuntos. El Gminy Kobierzyce se deshizo en Europa en la fase anterior del Sao Pedro do Sul portugués.

No será un rival sencillo para el cuadro ilicitano, puesto que su oponente tiene experiencia en competiciones europeas. Las franjiverdes eliminaron en la ronda anterior, sin demasiados problemas, al Gjorche Petrov de Macedonia, en Skopje.

Las de Joaquín Rocamora se centran ahora en cargar pilas aprovechando el parón mundialista. El Elche se va al parón con una sonrisa tras el triunfo en el derbi autonómico ante Morvedre.